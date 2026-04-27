In una gara priva di grandi emozioni, quella disputata ieri sera tra il Milan e la Juventus, c’è sicuramente chi ha mostrato ancora grandi segnali di crescita. Stiamo parlando di Francisco Conceiçao, l’esterno bianconero nel match di San Siro ha dimostrato di stare bene e tra le fila bianconere è stato il giocatore che ha creato i maggiori pericoli alla difesa avversaria.

Nel post partita, il numero 7 della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione della sua squadra. Leggiamo le sue parole.

Le dichiarazioni di Conceiçao

Che gara è stata? “Per noi non era quello che volevamo. Penso che abbiamo avuto delle opportunità di fare goal. Siamo stati l’unica squadra che voleva vincere. Però non siamo riusciti, ci sta un pareggio dobbiamo continuare perché abbiamo queste partite che dobbiamo vincere”.

La tua crescita è evidente, quali sono gli obiettivi? ”Si, però non hanno ancora visto il miglior Conceiçao perché so quali sono le mie potenzialità, so cosa posso fare e sarò certamente più forte in futuro e lo dimostrerò. Posso fare più goal, perché un giocatore con la mia qualità deve finire con tanti goal, perché so che ho qualità per farli. Però con calma, so che riuscirò a fare quello che devo”.

Come sta la squadra? “Sappiamo che stiamo giocando bene, che stiamo vincendo. Però dobbiamo continuare, siamo in crescita, siamo una squadra che si diverte e gioca bene a calcio. Però dobbiamo fare ancora questo stand di crescita per vincere più partite possibili”.