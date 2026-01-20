Juventus, le parole di Buffon: “Non vedevo quella voglia da tanto tempo”

Le parole di Gigi Buffon sul periodo che sta passando la Juventus e sul futuro. Secondo l’ex portiere si è sulla buona strada.

Presente alla serata “My name is Luca. Ballata con Vialli”, anche Gianluigi Buffon. L’ex capitano della Juventus, oltre a ricordare con parole di stima e affetto il grande Luca, ha parlato anche della situazione attuale che sta vivendo la squadra bianconera.

La Juventus fa fatica a mettere le basi per vincere? “Fatica non lo so, da quando è arrivato Luciano mi sembra di intravedere qualcosa di importante, mi sembra che la squadra stia recependo molto bene ciò che il mister impartisce e ha un’identità ben precisa. Devo dire ho visto le ultime partite, compresa quella di Cagliari che è stata inspiegabile, non rivedevo una Juve con quel tipo di piglio, identità, voglia di aggredire l’avversario da veramente tanto tempo. Mi auguro che il primo mattoncino per tornare ad essere di nuovo protagonisti sia stato messo”.