Juventus, le condizioni fisiche di Vlahovic

Nel derby l’attaccante serbo ha accusato un problema alla schiena, la convocazione della Serbia non gli permetterà di riposarsi.

Dusan Vlahovic, nel match di ieri contro il Torino, non è sembrato essere nella sua migliore condizione fisica. Per tale motivo, poi spiegato anche dal tecnico in conferenza, è stato sostituto intorno al minuto 65’.

Il centravanti serbo rispetto alla gara di Champions League contro lo Sporting CP, è apparso sin dall’inizio un po’ sottotono. Luciano Spalletti al termine della gara ha spiegato la scelta della sostituzione: “ Vlahovic aveva un problemino alla schiena”. Mi ha dato grande disponibilità e si è sacrificato, poi iniziava ad essere stanco ed è per quello che ho scelto di sostituirlo con David”.

Le condizioni del serbo

Stando alle parole del tecnico rilasciate nella conferenza stampa post partita, i motivi della prestazione sottotono di Vlahovic sarebbero da ricollegare ad una condizione fisica non delle migliori. L’attaccante già nella gara di martedì aveva accusato un fastidio al flessore.

Dusan ha ricevuto la chiamata anche dalla propria Nazionale. Per lui quindi, non ci sarà tempo neanche per riposarsi, sarà atteso da altre due settimane molto impegnative.

Al rientro della sosta per le Nazionali, i bianconeri sfideranno la Fiorentina. La Juventus, spera di ritrovare il miglior Dusan Vlahovic, per la gara contro la sua ex squadra.