Juventus: le condizioni degli infortunati in vista dell’esordio in Serie A

La Juventus ha terminato ieri sera la tournee negli Stati Uniti, conclusa con la vittoria in amichevole contro il Real Madrid . La squadra di Massimiliano Allegri ha sconfitto i blancos per 3-1; grazie ai gol messi a segno da Moise Kean , dal nuovo acquisto Timothy Weah , e da Dusan Vlahovic , autore della terza rete che ha chiuso la partita. I bianconeri sono ripartiti, subito dopo il match, alla volta dell'Italia, dove atterreranno oggi. Fino a lunedì la squadra avrà alcuni giorni di riposo, poi riprenderà gli allenamenti alla Continassa , per arrivare al meglio all'esordio in campionato del 20 agosto.

A Torino Massimiliano Allegri ritroverà gli infortunati, rimasti alla Continassa e non partiti per la tournee oltreoceano. Il tecnico toscano ritroverà gradualmente i suoi giocatori, con Rabiot e Fagioli che già dalla prossima settimana rientreranno in gruppo, mentre si dovrà aspettare un po' più di tempo per Rovella e per Perin, infortunatisi durante la tournee.