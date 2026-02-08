Arrivano buone notizie per i bianconeri in vista del match di questa sera. Dalla lista dei convocati, emergono infatti i nomi di Kelly e Conceiçao, entrambi recuperati e quindi a disposizione di mister Luciano Spalletti. Molto difficilmente troveranno spazio dal primo minuto, ma il loro rientro rappresenta per il tecnico la possibilità di avere più alternative anche a gara in corso.
Juventus-Lazio, recuperati Kelly e Conceiçao
Stefania Palminteri – 8 Febbraio, 18:15
