Juventus-Lazio: precedenti, numeri e stato di forma

La nota con cui il club bianconero ha presentato alcune statistiche e curiosità riguardanti il match contro la Lazio

Dopo la pesante sconfitta accusata in Coppa Italia contro l’Atalanta, per la Juventus di Luciano Spalletti ritorna la Serie A, e ad attenderli questa sera all’Allianz Stadium ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri. A tal proposito, sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato una nota contenente statistiche e curiosità sulla gara tra bianconeri e biancocelesti. Questa la nota della Juventus:

“Oggi, domenica 8 febbraio 2026, alle ore 20:45, la Juventus affronterà all’Allianz Stadium la Lazio in occasione della ventiquattresima giornata della Serie A 2025/2026.

Avviciniamoci alla sfida contro la formazione biancoceleste approfondendo curiosità e statistiche di questa partita! I PRECEDENTI La Juventus è la squadra che ha vinto più partite casalinghe contro la Lazio in Serie A: 53 successi bianconeri, 19 pareggi e nove vittorie esterne.

STATISTICHE GENERALI Sono 14 i legni colpiti dalla Juventus in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più (14 anche per l’Inter).

è la squadra che ha tentato meno cross su azione in questa Serie A (190); dall’altra parte, solo l’Inter (407) ne ha effettuati più della (355, come il Bologna). La Lazio è la squadra che ha segnato più gol nel corso dei minuti di recupero del secondo tempo in questa Serie A (cinque, ben il 21% delle loro reti realizzate nel torneo in corso); dall’altra parte, la Juventus è tra le quattro squadre che non hanno ancora subito reti dopo il novantesimo minuto (alla pari di Atalanta, Milan e Napoli).