Juventus-Lazio: precedenti, numeri e stato di forma

Dopo la pesante sconfitta accusata in Coppa Italia contro l’Atalanta, per la Juventus di Luciano Spalletti ritorna la Serie A, e ad attenderli questa sera all’Allianz Stadium ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri. A tal proposito, sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato una nota contenente statistiche e curiosità sulla gara tra bianconeri e biancocelesti. Questa la nota della Juventus:
“Oggi, domenica 8 febbraio 2026, alle ore 20:45, la Juventus affronterà all’Allianz Stadium la Lazio in occasione della ventiquattresima giornata della Serie A 2025/2026.
Avviciniamoci alla sfida contro la formazione biancoceleste approfondendo curiosità e statistiche di questa partita!
I PRECEDENTI
- La Juventus è la squadra che ha vinto più partite casalinghe contro la Lazio in Serie A: 53 successi bianconeri, 19 pareggi e nove vittorie esterne.
- La Juventus ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 gare interne contro la Lazio in campionato, realizzando una media di 2.3 reti a incontro; inoltre, i bianconeri hanno vinto le ultime tre partite casalinghe contro i biancocelesti in Serie A e l’ultima volta che hanno registrato una serie di quattro successi domestici contro questa avversaria è stata tra il 2013 e il 2017.
- La Juventus è la squadra che ha segnato più gol contro la Lazio in Serie A: 288 per i bianconeri, almeno 19 più che ogni altra avversaria contro i biancocelesti.
- Parziale in equilibrio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Juventus e Lazio, con tre vittorie a testa e due pareggi – i bianconeri avevano vinto ben 12 delle 15 precedenti gare contro i biancocelesti nella competizione (1N, 2P).
- Nelle ultime nove sfide tra Juventus e Lazio, in Serie A, non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: nel parziale quattro successi bianconeri, due pareggi e tre vittorie biancocelesti.
STATISTICHE GENERALI
- Sono 14 i legni colpiti dalla Juventus in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più (14 anche per l’Inter).
- La Juventus è la squadra che ha incassato meno gol su sviluppo di palla inattiva in questo campionato (quattro).
- La Juventus è la squadra che conta più recuperi offensivi in questo campionato, 191, ben 61 in più di quelli della Lazio (130). La squadra piemontese è anche quella che ha trovato più tiri da questa situazione di gioco (43 – 21 per per i capitolini –), tuttavia i biancocelesti hanno segnato più gol in seguito a recupero offensivo rispetto ai bianconeri (tre a due).
- La Lazio è la squadra che ha tentato meno cross su azione in questa Serie A (190); dall’altra parte, solo l’Inter (407) ne ha effettuati più della Juventus (355, come il Bologna).
- La Lazio è la squadra che ha segnato più gol nel corso dei minuti di recupero del secondo tempo in questa Serie A (cinque, ben il 21% delle loro reti realizzate nel torneo in corso); dall’altra parte, la Juventus è tra le quattro squadre che non hanno ancora subito reti dopo il novantesimo minuto (alla pari di Atalanta, Milan e Napoli).
FOCUS GIOCATORI
JUVENTUS
- Gleison Bremer è, insieme a Tarik Muharemovic, uno dei due difensori centrali con più di un gol segnato e più di un assist servito in questa Serie A; nonostante abbia giocato appena 13 gare nel torneo in corso, il giocatore della Juventus ha già preso parte a cinque reti (tre centri e due assist) e non ha mai fatto meglio in una singola stagione nella competizione (cinque anche nel 2020/2021 e nel 2022/2023). Bremer (+1), inoltre è, insieme a Leo Ostigård (+2) uno dei due soli difensori che hanno segnato più gol rispetto alle volte che sono stati superati in dribbling in questa Serie A.
- Dall’arrivo in panchina di Luciano Spalletti (30 ottobre 2025), Weston McKennie è il centrocampista di Serie A che ha segnato più gol considerando tutte le competizioni (sei); più in generale, solo Lautaro Martinez (11) e Gianluca Scamacca (otto) contano più marcature nel periodo tra i calciatori del massimo campionato.
- Con 63 conclusioni e 43 occasioni create Kenan Yildiz si trova al terzo posto per partecipazione al tiro in questo campionato di Serie A: 106, dietro solo a Lautaro Martinez (107) e Nico Paz (125); Kenan Yildiz è stato anche il calciatore che ha colpito più legni in questo campionato (cinque).
- Due dei tre giocatori con più passaggi in questo campionato sono di Juventus e Lazio: Manuel Locatelli (1663) e Mario Gila (1381) – tra loro Alessandro Bastoni (1394) –.
- Jonathan David ha partecipato a sette gol nelle ultime sette presenze in Serie A (quattro reti e tre assist), dopo che aveva partecipato solamente a due reti nelle precedenti 15 (una rete e un assist).
LAZIO
- Tra le squadre contro cui Pedro non ha mai segnato né fornito assist nei maggiori cinque campionati europei, solo contro il Bologna (491) l’attaccante biancoceleste ha disputato più minuti che contro la Juventus (474).
- La prima rete di Tijjani Noslin in Serie A è arrivata nel primo dei suoi due confronti contro la Juventus nella competizione, il 17 febbraio 2024 con la maglia dell’Hellas Verona.
- Kenneth Taylor è diventato nell’ultima giornata il secondo centrocampista di nazionalità sportiva olandese a segnare un gol con la maglia della Lazio in Serie A, dopo Aron Winter; considerando tutti i ruoli è l’ottavo giocatore di nazionalità olandese a trovare il gol con i biancocelesti, dopo Aron Winter, Jaap Stam, Ricardo Kishna, Wesley Hoedt, Stefan De Vrij, Bobby Adekanye e Tijjani Noslin.
- Tra i portieri di questo campionato solamente Mike Maignan (nove) ha evitato più gol di Ivan Provedel (sette) secondo il modello degli Expected Goals; infatti, il portiere della Lazio, secondo il dato degli Expected Goals on Target Conceded avrebbe dovuto subire 28 reti, ma ne ha concesse solamente 21.
- Dopo aver segnato tre gol nelle ultime due partite di campionato nel 2024/2025, Daniel Maldini è rimasto a secco nelle ultime 10, in cui non ha nemmeno fornito un assist – non rimane almeno 11 gare senza partecipazioni attive da settembre 2024-gennaio 2025 (14, in quel caso)”.