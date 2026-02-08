Juventus-Lazio, le statistiche della gara

La

Juventus

è la squadra che conta più recuperi offensivi in questo campionato, 191, ben 61 in più di quelli della

Lazio

(130). La squadra

piemontese è anche quella che ha trovato più tiri da questa situazione di gioco (43 – 21 per per i capitolini) – tuttavia i biancocelesti hanno segnato più gol in seguito a recupero offensivo rispetto ai bianconeri (tre a due).