Juventus-Lazio, le statistiche della gara

La Juventus scenderà in campo tra poche ore per affrontare la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. I bianconeri dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, cercano il riscatto e i tre punti per mantenersi nelle zone alte della classifica.
In queste ore di avvicinamento alla gara, la società bianconera attraverso il proprio sito ufficiale, ha analizzato le statistiche relative alle due squadre. Di seguito la nota del club:
JUVENTUS-LAZIO | LE STATISTICHE DEL MATCH
“Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre!
- La Juventus è la squadra che conta più recuperi offensivi in questo campionato, 191, ben 61 in più di quelli della Lazio (130). La squadra
piemontese è anche quella che ha trovato più tiri da questa situazione di gioco (43 – 21 per per i capitolini) – tuttavia i biancocelesti hanno segnato più gol in seguito a recupero offensivo rispetto ai bianconeri (tre a due).
- La Juventus ha segnato sette gol di testa in questo campionato, meno solo dell’Inter (10); la Lazio ne ha realizzati due, più solo dell’Hellas Verona (una).
- La Lazio è la squadra che ha segnato più gol nel corso dei minuti di recupero del secondo tempo in questa Serie A (cinque, ben il 21% delle loro reti realizzate nel torneo in corso) – dall’altra parte, la Juventus è tra le quattro squadre che non hanno ancora subito reti dopo il 90° minuto (alla pari di Atalanta, Milan e Napoli).
- La Juventus ha tentato 372 conclusioni in questo campionato, solo l’Inter ne conta di più (419); i bianconeri hanno la miglior percentuale di tiri nello specchio nella Serie A 2025/26 (52%).
- La Lazio è la squadra che ha tentato meno cross su azione in questa Serie A (190); dall’altra parte, solo l’Inter (407) ne ha effettuati più della Juventus (355, come il Bologna)”.