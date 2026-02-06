Juventus-Lazio, la designazione arbitrale del match

Neanche il tempo di digerire la brutta sconfitta in Coppa Italia, seppur con un risultato alquanto largo per ciò che si è visto in campo, la Juventus deve subito pensare al prossimo match di campionato. I bianconeri scenderanno in campo nel posticipo della domenica contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.
Nel frattempo, l’AIA, ha reso note le designazioni arbitrali della 24ª giornata di Serie A. Scopriamo chi dirigerà Juventus-Lazio:
ARBITRO: Guida
ASSISTENTI: Peretti – Bindoni
QUARTO UFFICIALE: Marchetti
VAR: Mazzoleni
AVAR: Maresca