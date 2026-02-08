Juventus-Lazio, Koopmeiners a Dazn: “Siamo un pò arrabbiati, perchè…”

Le parole del calciatore bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della gara pareggiata contro la Lazio

È terminata 2-2 la partita tra Juventus e Lazio. Al termine della gara, Koopmeiners ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“Volti arrabbiati a fine partita? Sì, siamo un po’ arrabbiati perché abbiamo avuto tante occasioni per fare un gol, ma sono mancati un po’ di passaggi finali, di precisione nel tiro. Con questo mister vogliamo attaccare troppo, e a me piace così, anche alla squadra. Penso che è un modo di giocare per la Juve bellissimo: creare tante occasioni, cercare di trovare tanti gol, anche per i nostri tifosi è un modo di calcio bello, ma è importante che nelle preventive attacchiamo anche in difesa, perché quando loro rubano la palla devi spingere subito per non prendere in questo momento un gol. Questo è molto importante.

Penso che un momento di concentrazione, forse anche un po’ di precisione, di comunicazione, che cominciamo in difesa, quando attacchiamo, questo è anche un modo di attaccare, è molto importante. Sicuramente dobbiamo fare meglio in questa situazione. Cos’ho provato quando ho fatto gol ed ho visto Thuram in fuorigioco? Mi dispiace perché penso che era un grande momento per la nostra squadra, 1-0. Abbiamo avuto tante occasioni prima, loro non hanno attaccato troppo, ma devo dire che io non ho visto Thuram; ho pensato solo alla palla tra le gambe dei difensori penso. Non ho visto che Thuram era fuorigioco, ho pensato solo al gol”.