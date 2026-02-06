Juventus-Lazio, in casa biancoceleste si ferma un difensore

Non arrivano buone notizie per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio, dovrà fare a meno anche di Lazzari nella gara contro la Juventus.

In casa Lazio, in vista della sfida di domenica sera in campionato contro la Juventus, è di nuovo emergenza. Oltre all’assenza di Mattia Zaccagni, si è fermato anche Manuel Lazzari che avrebbe rimediato una lesione muscolare. Possibile chance quindi per Nuno Tavares. In dubbio anche Alessio Romagnoli, tornato ad allenarsi con il gruppo dopo i numerosi rumors di mercato.