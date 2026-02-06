Juventus-Lazio, il match sarà visibile in diretta e in streaming su DAZN

Juventus-Lazio, gara in programma domenica 8 febbraio, verrà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Juventus e Lazio si affronteranno nel posticipo della domenica, nella gara valida per la 24ª giornata di Serie A. Il match che si disputerà all’Allianz Stadium, avrà inizio alle ore 20:45. Vi ricordiamo, che come di consueto sarà possibile seguire la diretta testuale della gara sul nostro sito.

Scopriamo come e dove sarà possibile seguire in TV e in streaming, la sfida tra i bianconeri e la squadra capitolina:

SERIE A | DOVE VEDERE JUVENTUS-LAZIO

La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN.