Juventus-Lazio: le formazioni ufficiali

Le due squadre stanno per scendere in campo a Torino tra le mura dell'Allianz Stadium per la penultima partita del campionato italiano di Serie A

redazionejuvenews

La Juventus è attesa questa sera dall'ultima partita casalinga del campionato, in programma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro la Laziodell'ex allenatore Maurizio Sarri. Con la qualificazione alla Champions League già raggiunta, a partita di questa sera avrà poco da dire in termini di classifica, e servirà ai tifosi soprattutto per salutare i due capitani di questi anni, Giorgio Chiellini e Paulo Dybala.

I due sono alla loro ultima partita in bianconero, con il numero 3 che probabilmente volerà in America per un'ultima esperienza prima di entrare in dirigenza, mentre il 10 ancora deve chiarire quello che sarà il suo futuro, che comunque lo porterà lontano da Torino.

Per la partita di questa sera Massimiliano Allegri è ancora alle prese con alcune assenze, che lo porteranno a scelte quasi obbligate: davanti a Perin, la linea di difesa sarà formata da Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Centrocampo a due con Locatelli e Miretti, mentre dietro a Vlahovic agiranno Morata, Dybala e Bernardeschi.

JUVENTUS (4231): Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Miretti, Locatelli; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic

LAZIO (433): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni