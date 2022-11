Juventus-Lazio, i biancocelesti ai raggi X: dall’ex Immobile a Milinkovic

Il sito del club bianconero ha analizzato a fonda la Lazio, in vista della decisiva sfida di domenica sera contro i biancocelesti.

redazionejuvenews

Nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A, si affronteranno Juventuse Lazio, in una sorta di spareggio per il quarto posto. Il sito del club bianconero ha pubblicato un approfondimento sui biancocelesti: "Con 30 punti in 14 giornate la Lazio arriva a Torino dall’alto del secondo posto in classifica. I biancocelesti hanno vinto 9 partite, pareggiate 3 e perse 2, con 26 gol fatti e 8 reti subite. In Serie A sono reduci da due successi consecutivi, entrambi per 1-0, nel derby contro la Roma e in casa con il Monza.

9 MARCATORI IN CAMPIONATO La squadra allenata da Maurizio Sarri ha mandato a segno 9 giocatori fino a questo momento in campionato. In vetta c’è Ciro Immobile con 6 reti, seguito da Zaccagni con 5. A quota 3 troviamo Luis Alberto, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic, a 2 Pedro ed infine a uno ecco Vecino, Romagnoli e Romero. STATO DI FORMA La Lazio ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A e solo una volta nella sua storia è riuscita a non subire gol per cinque incontri esterni consecutivi: tra febbraio e marzo 1998, sotto la guida di Sven-Göran Eriksson. Immobile e compagni, proprio insieme alla Juventus, hanno registrato nove clean sheet a testa in questa Serie A: nei maggiori cinque campionati europei solamente il Barcellona (11) ne conta di più.

Merito anche dei portieri: da una parte Ivan Provedel è l’estremo difensore che ha registrato più clean sheet nella Serie A in corso (9), dall'altra Wojciech Szczesny quello con la miglior percentuale di parate (83.3%, al pari del compagno di squadra Mattia Perin). I NUMERI DEI GIOCATORI BIANCOCELESTI Ciro Immobile, che ha giocato le sue prime tre partite di Serie A con la maglia della Juventus tra 2009 e il 2010, ha realizzato quattro reti contro la squadra bianconera: l’attaccante della Lazio conta una sola marcatura nelle ultime sei sfide contro i bianconeri nel massimo campionato, il 20 luglio 2020 all’Allianz Stadium. Sergej Milinkovic-Savic ha invece servito quattro assist nelle sue ultime quattro trasferte giocate in Serie A, tanti passaggi vincenti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 14. Un’altra colonna della squadra allenata da Sarri è Felipe Anderson, che ha trovato il gol nelle ultime due trasferte disputate in Serie A. Nell'ultimo match di campionato, contro il Monza, Luka Romero è invece diventato il primo giocatore classe 2004 ad aver trovato la rete in A".