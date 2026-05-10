Nella giornata di ieri, è stata celebrata l’edizione del 2026 del JOFC Day, evento svoltosi a Messina in cui si sono riuniti più di 300 presidenti degli Official Fan Club. Ospite d’eccezione della giornata, è stato John Elkann, che ha parlato della Juventus che verrà. Di seguito le parole riportate da Tuttosport.

“La Juventus è unica grazie ai suoi tifosi, ai quali va il mio ringraziamento, e ai nostri giocatori che da sempre scendono in campo con la voglia di vincere per la grande famiglia bianconera. Vogliamo costruire una Juve forte. Dopo anni difficili, è importante costruirepartendo da basi solide: coi rinnovi di Yildiz, Locatelli e del nostro allenatore Spalletti, che sono i nostri punti fermi, vogliamo allestire una squadra ancora più forte. La nostra forza è sempre stata l’unione tra proprietà, club, squadra e tifoseria: poter partire da una base importante è la migliore prospettiva per mettere in piedi una squadra che abbia tutte le caratteristiche di una Juve vincente".