Il commento di Paolo Condò al termine di Lecce-Juventus. Il giornalista ha dichiarato di come i bianconeri siano una squadra dal grande potenziale.
Ospite negli studi di Sky Sport, Paolo Condo' ha commentato la prestazione della Juventus nella gara contro il Lecce. Qui sotto le sue parole:
" Ci sono state due reti annullate alla Juventus per piccole posizioni di fuorigioco, quindi poteva finire anche con più di un gol. Gli ultimi quindici minuti, probabilmente sia a Spalletti che ai tifosi della Juventus è venuto in mente qualche cattivo pensiero. Entrambe le squadre hanno giocato una buona partita rispetto al loro potenziale, non è casuale che i tifosi del Lecce abbiano chiamato sotto la curva i giocatori, comunque sono rimasti lì fino all'ultimo con la Juventus.
La Juventus nel primo tempo ha giocato veramente bene, poi nel secondo tempo ha un po' frenato. Però è una di quelle gare che ti fanno intravedere il potenziale di cui spesso parla Spalletti. Ecco se tutto quanto funzionasse a dovere questa sarebbe una squadra certamente superiore alla classifica che in questo momento".
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