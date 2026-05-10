Ospite negli studi di Sky Sport, Paolo Condo' ha commentato la prestazione della Juventus nella gara contro il Lecce. Qui sotto le sue parole:

" Ci sono state due reti annullate alla Juventus per piccole posizioni di fuorigioco, quindi poteva finire anche con più di un gol. Gli ultimi quindici minuti, probabilmente sia a Spalletti che ai tifosi della Juventus è venuto in mente qualche cattivo pensiero. Entrambe le squadre hanno giocato una buona partita rispetto al loro potenziale, non è casuale che i tifosi del Lecce abbiano chiamato sotto la curva i giocatori, comunque sono rimasti lì fino all'ultimo con la Juventus.

La Juventus nel primo tempo ha giocato veramente bene, poi nel secondo tempo ha un po' frenato. Però è una di quelle gare che ti fanno intravedere il potenziale di cui spesso parla Spalletti. Ecco se tutto quanto funzionasse a dovere questa sarebbe una squadra certamente superiore alla classifica che in questo momento".