Attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, il giornalista e telecronista Fabio Caressa, si è soffermato sulla situazione che attraversando la squadra di Luciano Spalletti.

L’analisi di Fabio Caressa

"La Juventus ha sbagliato quando non si poteva sbagliare. E se tu sbagli quando non si può sbagliare, vuol dire che hai un problema di personalità ed è quello che la Juve dovrà cercare con degli acquisti magari sul mercato, però potrà essere lo stesso il mercato e chi lo farà il mercato per la Juventus e come lo faranno il mercato? Ricominciamo con gli algoritmi? Facciamo delle scelte diverse?

Secondo me il grande problema della Juve è stato proprio questo, una mancanza di personalità. Domenica si è visto nettamente, ragazzi, appena le cose vanno male e le cose vanno spesso male perché prendi gol al primo tiro. A parte Locatelli, non c’è un giocatore che abbia la personalità di ribellarsi, c’è più la sensazione che all’interno della squadra si cerchi la soluzione personale. Sono i giocatori che fanno le partite, poi sono i giocatori che in campo devono cambiare i loro destini. Ecco, mi è sembrata una squadra proprio svuotata di personalità con dei giocatori che avevano una certa tendenza a lavorare più per se stessi che per gli altri".