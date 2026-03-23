Juventus, l’Allianz Stadium ospiterà Algeria-Uruguay

La Juventus ha annunciato che lo stadio bianconero ospiterà l'amichevole internazionale tra Algeria e Uruguay.

Nuovo annuncio della Juventus. Tramite il proprio sito ufficiale, i bianconeri comunicano che l’Allianz Stadium ospiterà l’amichevole tra Algeria e Uruguay.

Il comunicato della Juventus

“Martedì 31 marzo 2026 alle 20:30 l’Allianz Stadium ospiterà la sfida amichevole tra la Nazionale di calcio dell’Algeria e quella dell’Uruguay.

Un appuntamento di respiro internazionale che porta nella casa della Juventus due nazionali di grande tradizione, pronte a regalare una spettacolare serata di calcio. Un’occasione speciale per i tifosi per vivere da vicino l’atmosfera dell’Allianz Stadium e assistere a un confronto di alto livello”.

Come acquistare i biglietti

La Juventus ha allegato il link per comperare i biglietti per la partita. Gli ingressi per la partita potranno essere acquistati su TicketOne. Di seguito il listino dei prezzi.

–CLUB GIANNI E UMBERTO AGNELLI: 252,00 €

-TRIBUNA OVEST LAT 1 ANELLO: 82,00 €

-TRIBUNA EST LAT 1 ˆ ANELLO: 22,00-62,00 €

-TRIBUNA OSPITI URUGUAY 1 ANELLO: 42,00 €

-TRIBUNA NORD 1ˆ ANELLO: 42,00 €

Giocatori algerini e uruguaiani della Juventus

In tutta la sua storia, la Juventus non ha mai avuto un giocatore di nazionalità algerina. Un nome noto in Italia è quello di Faouzi Ghoulam, giocatore algerino che spesso è stato accostato alla Juventus. Il difensore, però, non ha mai giocato per la Vecchia Signora.

Diversa la storia per i giocatori uruguaiani che hanno vestito la maglia della Juventus. Nella rosa attuale non troviamo nessun giocatore proveniente dal paese dell’America Meridionale, ma ne ricordiamo alcuni. Il più recente è quello di Rodrigo Bentancur, che ha vestito la maglia bianconera dal 2017 al 2022. Spiccano anche i nomi di Paolo Montero (alla Juve dal 1996 al 2005), Marcelo Zalayeta (1998-1999) e Martin Caceres (2009-2010 e in prestito nel 2019).

Un uruguaiano in realtà c’è nella rosa della Juventus. Si tratta di Facundo Gonzalez, classe 2003. Fa il difensore, ed è attualmente in prestito al Racing Santander. Da giocatore giovanile, González è entrato a far parte del settore giovanile della squadra spagnola di quinta divisione Vista Alegre. Nel 2019 entra a far parte del settore giovanile del Valencia nella Liga spagnola. L’8 agosto 2023 firma un contratto triennale con la Juventus che lo paga 1,75 milioni.