Juventus, la società ricorda il match di oggi
Lorenzo Focolari
29 Novembre, 16:42
Juve
I bianconeri tornano in campo per affrontare il Cagliari, nella gara valida per la 13ª giornata di campionato. Il post della società in merito al match di oggi.

La Juventus, si prepara a scendere in campo nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Spalletti, ospitano all’Allianz Stadium il Cagliari di Pisacane. Calcio d’inizio del match alle ore 18:00.

I bianconeri, reduci dalla prima vittoria in Champions League, cercano i tre punti anche in campionato, dopo aver pareggiato le ultime due sfide, contro il Torino e contro la Fiorentina.

Dall’altra parte, la squadra sarda, arriva alla gara di oggi anch’essa reduce da due pareggi consecutivi, rispettivamente contro il Como e il Genoa.

Il post della società

La Juventus, attraverso il proprio account X, ricorda a tutti i tifosi juventini, l’appuntamento in programma oggi. Il post social:

Serie A

13ª giornata

18:00 CET

Allianz Stadium

