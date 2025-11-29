Juventus, la società ricorda il match di oggi

La Juventus, si prepara a scendere in campo nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Spalletti, ospitano all’Allianz Stadium il Cagliari di Pisacane. Calcio d’inizio del match alle ore 18:00.
I bianconeri, reduci dalla prima vittoria in Champions League, cercano i tre punti anche in campionato, dopo aver pareggiato le ultime due sfide, contro il Torino e contro la Fiorentina.
Dall’altra parte, la squadra sarda, arriva alla gara di oggi anch’essa reduce da due pareggi consecutivi, rispettivamente contro il Como e il Genoa.
Il post della società
La Juventus, attraverso il proprio account X, ricorda a tutti i tifosi juventini, l’appuntamento in programma oggi. Il post social:
Serie A
13ª giornata
18:00 CET
Allianz Stadium