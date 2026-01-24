Juventus, la società ricorda Gianni Agnelli

A ventitre anni dalla sua scomparsa, la Juventus ricorda Gianni Agnelli.

La Juventus ha voluto ricordare l’avvocato Gianni Agnelli nel giorno del 23 esimo anniversario della sua scomparsa:

“La passione non cambia e non invecchia. Questo è sicuro. Una delle tante frasi celebri, delle parole che hanno segnato la vita di Gianni Agnelli e anche quella della sua Juventus, che non smette di ricordarlo nonostante il tempo passato da quel 24 gennaio 2003 – il giorno in cui ci ha lasciato l’Avvocato. Giovanni Agnelli è stato il simbolo di una lunga stagione in bianconero andata oltre gli irripetibili risultati raccolti sul campo.

Un uomo diventato modello e simbolo per la nostra società, che 23 anni dopo continua a vivere nel suo ricordo e a seguire i suoi insegnamenti. Come l’attaccamento a radici e valori che restano impressi nel DNA della nostra squadra, uno stile inconfondibile che ha lasciato il segno: se dici Juventus, dici Gianni Agnelli. Per tutti l’Avvocato, per noi da sempre e per sempre un riferimento“.