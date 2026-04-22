In casa Juve si lavora ai rinnovi di contratto. Dopo quelli ufficiali di Yildiz, McKennie, Spalletti e per ultimo Locatelli, la società bianconera vorrebbe ora prolungare il rapporto lavorativo con Pierre Kalulu.

I dialoghi tra il club bianconero e il difensore francese sono già avviati: si tratta di definire un’intesa che porterà a un adeguamento dell’ingaggio e, probabilmente, a un’estensione dell’accordo oltre il 2029.

Il difensore francese, sotto la guida tecnica di Spalletti si è rivelato una pedina fondamentale nello scacchiere bianconero. Impiegato sia come difensore centrale, che come terzino destro, Kalulu si può considerare un vero e proprio jolly difensivo. Il suo alto rendimento, lo si può riscontrare anche nei numeri messi a segno in questa stagione: con il cross per David contro il Bologna, il francese è arrivato a ben 4 assist.

Nei prossimi giorni si potranno conoscere già degli sviluppi importanti. Seguiranno aggiornamenti.