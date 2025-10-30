Juventus, la società ha annunciato Luciano Spalletti

Adesso è anche ufficiale. Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. La società, lo ha annunciato tramite il proprio sito.

Adesso è ufficiale, Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. In mattinata, il tecnico toscano era arrivato alla Continassa, dove si è incontrato con la dirigenza bianconera, per limare gli ultimi dettagli. La firma era già arrivata nel primo pomeriggio, mancava soltanto il comunicato della società ed ora è arrivato anche quello.

L’ex ct azzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo automatico, in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Un contratto quindi breve, con Spalletti che si giocherà il suo futuro sulla panchina bianconera, in base al risultato che riuscirà a raggiungere.

L’esordio del nuovo allenatore è quindi previsto per sabato, quando la Juventus farà visita alla Cremonese. La gara valida per la decima giornata di Serie A, avrà inizio alle ore 20:30.

Di seguito riportiamo il comunicato della società:

“Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026.

Nato a Certaldo, in provincia di Firenze, nel 1959, Spalletti ha intrapreso la carriera da allenatore 30 anni fa dopo aver indossato da calciatore tra le altre la maglia dello Spezia e dell’Empoli. Proprio nella società toscana ha iniziato la sua esperienza in panchina, vincendo una Coppa Italia Serie C e conquistando poi spazio in Serie A, riuscendo a imporsi come uno degli allenatori più innovativi del campionato italiano.

La consacrazione arriva con l’Udinese nei primi anni 2000, con cui raggiunge tre anni consecutivi l’accesso alle competizioni europee e nel campionato 2004/05 conquista la prima storica qualificazione in Champions League per il club friulano, che lo porta poi nelle quattro stagioni successive alla Roma, con cui vince due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Dal 2009 al 2014 Spalletti ha guidato lo Zenit San Pietroburgo, con cui ha vinto due campionati, una coppa e una supercoppa di Russia, prima di rientrare in Italia sedendo nuovamente sulla panchina della Roma prima e su quella dell’Inter poi. Campione d’Italia al termine della stagione 2022/23 con il Napoli, il tecnico toscano è poi stato il ct della Nazionale Italiana fino allo scorso giugno.