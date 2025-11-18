Juventus, la società fa il recap sugli impegni dei nazionali

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il consueto riepilogo sui giocatori bianconeri impegnati con le rispettive nazionali. Di seguito la nota della società:
“Un solo giocatore bianconero impegnato in campo nelle scorse ore, lunedì 17 novembre 2025, in quella che era l’ultima gara di qualificazione ai Mondiali di calcio che si giocheranno la prossima estate: Vasilije Adzic con il suo Montenegro, che chiude la sua avventura nel gruppo L con una sconfitta.
La squadra guidata dal ct Mirko Vucinic parte forte contro la Croazia, ritrovandosi dopo 17 minuti avanti nel punteggio per 2-0. Poi la rimonta degli ospiti, portata a termine all’87’ e che condanna il Montenegro a concludere con nove punti in otto gare questa fase di qualificazione ai Mondiali, al quarto posto nel girone e fuori anche dalla corsa ai playoff. Trenta minuti in campo per Adzic, entrato dopo un’ora di gioco al posto Loncar a centrocampo”.