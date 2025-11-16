Juventus, la società fa il punto sugli impegni dei nazionali

La Juventus, attaverso il proprio sito ufficiale, ha fatto un riepilogo in merito ai bianconeri impegnati con le rispettive Nazionali, scesi in campo nelle gare di ieri. Si tratta rispettivamente di Kenan Yildiz, Edon Zhegrova e Lois Openda.

“Giornata positiva quella di ieri – sabato 15 novembre 2025 – per Kenan Yildiz e la sua Turchia. A Bursa, infatti, la Nazionale allenata da Vincenzo Montella supera 2-0 la Bulgaria e si porta a quota 12 punti in classifica, alle spalle della capolista Spagna che conduce il Gruppo E a punteggio pieno – grazie a cinque vittorie in altrettante partite – e senza avere ancora incassato una rete. Buona la prestazione di Kenan, in campo dal primo all’ultimo minuto di gara.