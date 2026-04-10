Juventus, la società è al lavoro per il rinnovo di Locatelli

Il futuro di Manuel Locatelli con la maglia della Juventus, potrebbe presto riservare della novità. Il club bianconero è al lavoro per rinnovare con il capitano fino al 2030.

La Juventus, dopo aver già rinnovato i contratti di Kenan Yildiz e Weston McKennie, è al lavoro per blindare anche il capitano Manuel Locatelli. L’obiettivo della dirigenza bianconera è chiaro: ripartire dagli uomini chiave di questa stagione per programmare al meglio la prossima.



Sotto la gestione di Luciano Spalletti, il centrocampista italiano ha ritrovato centralità e importanza tattica e, ora il suo futuro potrebbe essere ancora con la maglia della Vecchia Signora. La società, vorrebbe prolungare il contratto di Locatelli fino a giugno del 2030 e stando alle prime indiscrezioni, il centrocampista accetterebbe volentieri l’offerta del club, così da poter chiudere la propria carriera calcistica in maglia bianconera.