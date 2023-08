Juventus, la situazione degli infortunati bianconeri

La Juventus ha iniziato oggi l'ultima parte della preparazione estiva in vista dell'inizio della prossima Serie A . La squadra al completo si è ritrovata oggi alla Continassa per iniziare a preparare la prossima stagione; che prenderà il via il 20 agosto contro l' Udinese allo Stadio Friuli di Udine. I bianconeri, dopo un'intensa preparazione tra Torino e gli Stati Uniti, sono arrivati ora allo sprint finale, con Massimiliano Allegri che deciderà in questi giorni chi farà parte della prossima rosa.

Alla Continassa, insieme alla squadra, si sono uniti anche i giocatori che non hanno partecipato alla tournée e che sono rimasti a Torino per svolgere i rispettivi lavori differenziati: primo su tutti Adrien Rabiot. Il francese è rimato a Torino per curare un problema al polpaccio riacutizzatosi a giugno in Nazionale, ed il lavoro personalizzato svolto fino adesso ha dato i suoi frutti. Rabiot non dovrebbe esserci per l'amichevole contro l'Atalanta, ma punta l'esordio con l'Udinese in campionato.