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Juventus, la lista dei giocatori convocati in Nazionale

Stefania Palminteri – 23 Marzo, 08:44

L‘elenco dei giocatori bianconeri impegnati con le Nazionali nella sosta di Marzo. Saranno ben 14 i giocatori della Juventus che scenderanno in campo con le rispettive selezioni.

Dopo il deludente pareggio casalingo contro il Sassuolo, ora è il momento di una sosta per lasciare spazio alle Nazionali. La pausa arriva quando mancano nove giornate alla fine, dopodiché i bianconeri dovranno ricaricare le energie per poi fare lo sprint finale.

Nei prossimi giorni, mister Spalletti perderà gran parte dei suoi giocatori,  e proprio per tale motivo il tecnico ha concesso un pò di riposo a chi non è stato chiamato dalle rispettive selezioni. La ripresa degli allenamenti alla Continassa è fissata per venerdì 27 marzo.

 

I bianconeri impegnati in Nazionale

In totale sono 14 i bianconeri chiamati dai rispettivi commissari tecnici. 

  • Cambiaso (Italia)
  • Gatti (Italia)
  • Locatelli (Italia)
  • Yildiz (Turchia)
  • Kalulu (Francia)
  • Bremer (Brasile)
  • Koopmeiners (Olanda)
  • Kostic (Serbia)
  • David (Canada)
  • Conceicao (Portogallo)
  • McKennie (Stati Uniti)
  • Cabal (Colombia)
  • Zhegrova (Kosovo)
  • Openda (Belgio)