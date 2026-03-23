Juventus, la lista dei giocatori convocati in Nazionale

Dopo il deludente pareggio casalingo contro il Sassuolo, ora è il momento di una sosta per lasciare spazio alle Nazionali. La pausa arriva quando mancano nove giornate alla fine, dopodiché i bianconeri dovranno ricaricare le energie per poi fare lo sprint finale.
Nei prossimi giorni, mister Spalletti perderà gran parte dei suoi giocatori, e proprio per tale motivo il tecnico ha concesso un pò di riposo a chi non è stato chiamato dalle rispettive selezioni. La ripresa degli allenamenti alla Continassa è fissata per venerdì 27 marzo.
I bianconeri impegnati in Nazionale
In totale sono 14 i bianconeri chiamati dai rispettivi commissari tecnici.
- Cambiaso (Italia)
- Gatti (Italia)
- Locatelli (Italia)
- Yildiz (Turchia)
- Kalulu (Francia)
- Bremer (Brasile)
- Koopmeiners (Olanda)
- Kostic (Serbia)
- David (Canada)
- Conceicao (Portogallo)
- McKennie (Stati Uniti)
- Cabal (Colombia)
- Zhegrova (Kosovo)
- Openda (Belgio)