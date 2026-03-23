Juventus, la lista dei giocatori convocati in Nazionale

L‘elenco dei giocatori bianconeri impegnati con le Nazionali nella sosta di Marzo. Saranno ben 14 i giocatori della Juventus che scenderanno in campo con le rispettive selezioni.

Dopo il deludente pareggio casalingo contro il Sassuolo, ora è il momento di una sosta per lasciare spazio alle Nazionali. La pausa arriva quando mancano nove giornate alla fine, dopodiché i bianconeri dovranno ricaricare le energie per poi fare lo sprint finale.

Nei prossimi giorni, mister Spalletti perderà gran parte dei suoi giocatori, e proprio per tale motivo il tecnico ha concesso un pò di riposo a chi non è stato chiamato dalle rispettive selezioni. La ripresa degli allenamenti alla Continassa è fissata per venerdì 27 marzo.

I bianconeri impegnati in Nazionale

In totale sono 14 i bianconeri chiamati dai rispettivi commissari tecnici.