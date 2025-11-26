Juventus, la gioia di Miretti per la vittoria contro il Bodo Glimt

Il messaggio social di Fabio Miretti per celebrare il primo successo della Juventus in Champions League.

Fabio Miretti, autore di una grande prestazione e anche di un gol, annullato poi dalla VAR per fuorigioco di Openda ad inizio azione, ha voluto celebrare sui social il successo di ieri sera contro il Bodo Glimt.

Per il giovane centrocampista italiano, il match di ieri sera è stata anche la prima apparizione da titolare in questa stagione. Il classe 2003, rientrato da qualche settimana, dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per diversi mesi, è pronto ora a ritagliarsi uno spazio importante sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti.

Sappiamo bene, come quest’ultimo abbia sempre espresso parole di gradimento per Miretti e, come ammiri le sue doti da centrocampista moderno. Il centrocampista infatti, grazie alle sue abilità di inserimento e dinamismo, potrà sicuramente offrire ampie soluzioni al tecnico toscano nel corso della stagione.

Il messaggio di Miretti

Così Miretti su Instagram: “Vittoria importantissima per il nostro cammino, bella reazione di squadra. Ora si pensa al campionato, FORZA JUVE”

