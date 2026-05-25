Con la doppietta messa a segno nella gara di ieri sera contro il Torino, Dusan Vlahovic ha lanciato un messaggio chiaro: è lui l’uomo giusto per l’attacco della Juventus. Il centravanti serbo, oltre alle reti realizzate ha dimostrato carisma e leadership sul terreno di gioco e, tutto questo non può passare inosservato alla dirigenza bianconera. Nei prossimi giorni, come anticipato, ci sarà un’incontro tra Vlahovic e il club bianconero, dove le due parti si siederanno al tavolo delle trattative per discutere il tanto atteso rinnovo di contratto.

Le richieste di Vlahovic

La trattativa, dopo mesi in cui c’è stata una fase di stallo, si preannuncia tutt’altro con facile, causa una distanza economica tra le richieste del calciatore e la volontà della Vecchia Signora di non spingersi oltre certi parametri.

Attualmente il classe 2000, percepisce 12 milioni di euro a stagione, cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza bianconera, che non vorrebbe andare oltre i 7 milioni di euro, stipendio percepito da Yildiz dopo il prolungamento.

Stando alle ultime indiscrezioni, Vlahovic vorrebbe comunque andare incontro al club ma ponendo un limite preciso, non scendendo sotto una base fissa di 8 milioni di euro annui. Se non si dovesse raggiungere un punto d’incontro definitivo in queste settimane, lo scenario più probabile è quello di un addio del centravanti serbo.