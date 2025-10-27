Juventus, la decisione di esonerare Tudor è arrivata nella notte

Stando alle indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, la decisione di esonerare il tecnico croato è arrivata nella notte. La sconfitta maturata nel match dell’Olimpico contro la Lazio, ha spinto la dirigenza bianconera ad optare per un cambio di guida tecnica.
John Elkann avrebbe assunto un ruolo decisivo nel gestire la situazione. Quest’ultimo, ha ritenuto indispensabile l’esonero di Igor Tudor. La dirigenza bianconera, dovrà ora mettersi al lavoro per ingaggiare il nuovo allenatore. L’obiettivo è quello di trovare un profilo, che permetta alla Juventus di risollevarsi da questo periodo di crisi.