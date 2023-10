Juventus: la curva torna finalmente allo Stadium

La Juventus scenderà in campo domani nella partita valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A. Tra le mura amiche dell’ Allianz stadium arriverà il Torino , per un derby che gia si preannuncia infuocato, quantomeno sugli spalti.

Dopo essersi fatti rivedere allo stadio contro la Lazio, in occasione della partita di domani la Curva Sud della Juventus vedrà il ritorno in pompa magna del tifo organizzato: dopo i dissidi degli ultimi anni, che avevano portato all’allontanamento dei gruppi dalle tribune in quanto impossibilitati a portare qualsiasi tipo di materiale per il tifo, domani gli stessi gruppi saranno presenti in curva.