Juventus, ti ricordi di Kulusevski? Ecco che fine ha fatto

In un Tottenham sempre più in basso e che rischia la retrocessione, lo svedese non ha giocato neanche un minuto in questa stagione.

In una stagione da dimenticare per il Tottenham, il nome di Kulusevski è un’incognita a Londra. L’ex Parma, Atalanta e Juventus non ha toccato il terreno di gioco neanche per un minuto in questa stagione. Lo svedese ha attualmente 25 anni, e sta vivendo il periodo peggiore della sua carriera.

Il motivo per cui Dejan Kulusevski non ha ancora giocato nella stagione 2025/2026, risale al campionato precedente. Nella partita dell’11 maggio 2025, contro il Crystal Palace, subì un grave infortunio alla rotula destra, riportandone una lesione. Da quell’infortunio, ne è derivata un’operazione e dei tempi di recupero lunghissimi. Sui social, recentemente, lo svedese ha lanciato dei messaggi di rivalsa e voglia di tornare in campo. Ha citato dei versetti della Bibbia, “Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi”, un verso del profeta Isaia. Ha aggiunto in sottofondo la canzone di Avicii “For a better day“.

Ultimamente, anche il suo allenatore Igor Tudor ha parlato del suo giocatore. “È in un momento difficile, ha avuto grossi problemi, ma è positivo. E anche i medici lo sono. Quindi vedremo la prossima settimana come andrà. Speriamo possa giocare in questo finale di campionato ma, in questo momento, non lo sappiamo”. Il tecnico croato non si è dunque potuto sbilanciare sul suo futuro, ma si augura che il suo calvario stia per finire.

Il futuro del trequartista dipenderà dalle sue condizioni fisiche, ma anche dalla competizione che giocheranno gli Spurs nella prossima stagione. La Championship, infatti, dista soltanto pochi punti.