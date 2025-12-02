Juventus, Kovacevic: "Vlahovic? Lo seguo da quando era molto molto giovane. Spero che..."

Le dichiarazioni rilasciate da Darko Kovacevic, ex giocatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport durante la premiazione del Golden Boy

Durante la premiazione del Golden Boy Darko Kovacevic, ex giocatore della Juventus, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Tra i temi affrontati dall’ex calciatore bianconero vi è anche quello legato al momento che sta vivendo Dusan Vlahovic. Di seguito le dichiarazioni di Kovacevic su tale argomento:

“Io seguo Dusan da quando era molto molto giovane e avevo visto che era un grande attaccante. È un periodo in cui ha avuto delle difficoltà alla Juve però spero che prima di tutto recuperi e che alla fine della stagione possa dare una mano alla Juventus per il bene del bianconero. La Juventus ha sempre avuto degli attaccanti molto buoni e anche adesso la Juventus ha dei buoni attaccanti”.