Juventus, Kovacevic: "Vlahovic? Lo seguo da quando era molto molto giovane. Spero che..."

Durante la premiazione del Golden Boy Darko Kovacevic, ex giocatore della Juventus, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Tra i temi affrontati dall’ex calciatore bianconero vi è anche quello legato al momento che sta vivendo Dusan Vlahovic. Di seguito le dichiarazioni di Kovacevic su tale argomento:
“Io seguo Dusan da quando era molto molto giovane e avevo visto che era un grande attaccante. È un periodo in cui ha avuto delle difficoltà alla Juve però spero che prima di tutto recuperi e che alla fine della stagione possa dare una mano alla Juventus per il bene del bianconero. La Juventus ha sempre avuto degli attaccanti molto buoni e anche adesso la Juventus ha dei buoni attaccanti”.