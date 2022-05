Juventus, Koulibaly si allontana: l’agente del senegalese frena sull’addio

Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora incerto, e l'agente del procuratore ha cercato di chiarire la situazione.

redazionejuvenews

La Juventusè una delle società più attive sul calciomercato. Il club bianconero, in vista della prossima stagione, dovrà acquistare diversi calciatori, soprattutto in difesa. Infatti l'addio di Chiellini è stato una grossa perdita, e l'ex Livorno andrà rimpiazzato degnamente e prontamente. Tanti sono i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera, anche quello di Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli che rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per Madama. L'ex Genk, ha il contratto in scadenza a giugno 2023, e l'accordo tra il senegalese e il club partenopeo non è stato ancora trovato, anche se l'incontro decisivo ci sarà nei prossimi giorni.

Dopo il duro comunicato di ieri del Napoli, l'agente di Koulibaly, Fali Ramadani, ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Corriere dello Sport, parlando del futuro del suo assistito: "Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club". Dichiarazioni che confermano la priorità nei confronti del club azzurro, ma non vengono escluse del tutto neanche le altre opzioni.

Anche perché ci sono diversi club sul centrale, in primis il Barcellona, che da tempo è alla ricerca di un difensore di fama mondiale, e poi anche la Juventus, che come detto in precedenza, deve sostituire Giorgio Chiellini. Il prezzo della trattativa dovrebbe aggirarsi sui 25-30 milioni a causa proprio della controversa situazione contrattuale, mentre per quanto riguarda l'ingaggio, Koulibaly percepisce ben 6 milioni di euro, una cifra molto importante anche per un top club. Il quadro dei fatti è in divenire, ma la Juventus osserva con attenzione l'evoluzione della trattativa.