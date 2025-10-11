Juventus, l’allenatore del Kosovo su Zhegrova:”Era stanco”.

L'allenatore del Kosovo, al termine della gara contro la Slovenia, ha voluto parlare della condizione fisica di Zhegrova.

Nella giornata di ieri, il Kosovo è sceso in campo nella gara valida per le qualificazione al Mondiale 2026. La nazionale kosovara, non è andata oltre il pareggio nel match casalingo contro la Slovenia. Al termine dell’incontro, molto discussa è stata la scelta di non aver impiegato Edon Zhegrova dal primo minuto. Difatti il giocatore della Juventus, è entrato soltanto a pochi minuti dal fischio finale.

Le parole dell’allenatore

L’allenatore Franco Foda, al termine della gara,si è cosi espresso sul calciatore: ” Edon è un giocatore di alto livello, ma non dobbiamo dimenticare che non gioca da gennaio. Era stanco dopo l’ultimo allenamento e dobbiamo trattarlo con cura”. Parole che, sicuramente non lasciano buone sensazioni sulla condizione fisica di Zhegrova. La Juventus, nel frattempo, resta in attesa di averlo al meglio fisicamente, per finalmente avere un’alternativa in più nel reparto offensivo.