Juventus, Koopmeiners non è incedibile

L'avventura di Koopmeiners alla Juventus rimane in bilico. Se non arriva una svolta entro dicembre, può essere ceduto già nella sessione invernale di calciomercato.

Temu Koopmeiners continua a vivere il suo periodo negativo, lo dimostrano anche i zero minuti disputati con la propria Nazionale. Per il centrocampista olandese è arrivato ora il momento di dare una svolta alla sua avventura con la maglia bianconera. Se ciò non accadrà, il club bianconero potrebbe pensare ad una sua cessione già nel prossimo mese di gennaio.

Nei prossimi tre mesi si deciderà quindi il futuro di Koopmeiners alla Juventus. Se entro il mese di dicembre, non arriverà una svolta, l’addio nel calciomercato invernale 2026 non è più un’ipotesi da escludere. Il club bianconero, per strapparlo all‘Atalanta ha fatto un grande investimento, circa 52 milioni di euro. Questo rappresenta uno dei maggiori ostacoli, difatti al momento valutando le prestazioni recenti del giocatore sembra difficile recuperare la cifra sborsata.

Con una sua eventuale cessione, anche in prestito, la Juventus potrebbe liberare il posto per far spazio ad un altro centrocampista. Insomma, il futuro di Koopmeiners con la maglia bianconera sembra essere giunto a un bivio. Nel frattempo Igor Tudor, che lo ha sempre difeso e coccolato, continua a mostrargli fiducia, nella sfida di domani infatti potrebbe partire dal primo minuto. Chissà se sia l’inizio di una svolta e magari di una nuova storia con la Juventus.