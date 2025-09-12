Juventus, Koopmeiners dal 1′ contro l’Inter? Le possibili scelte di Tudor

Contro i nerazzurri chance per Koopmeiners di giocare dal primo minuto? Tutte le possibili scelte del tecnico croato

Igor Tudor sta valutando attentamente le mosse da intraprendere nella prossima gara contro l’Inter, a partire dalle scelte di campo. Il tecnico croato, infatti, sa bene che quella contro i nerazzurri rappresenta molto più di una “semplice” gara da tre punti: in palio c’è il Derby d’Italia, partita che per il mondo juventino e quello interista sa di primo crocevia della stagione. Ecco dunque che il mister juventino insieme al suo staff starebbe pensando alle diverse soluzioni tecnico-tattiche ritenute come le migliori da adottare per affrontare la formazione di Chivu.

Stando agli ultimi aggiornamenti, contro i nerazzurri è più probabile che mister Tudor possa schierare più un 3-5-2 piuttosto che un 3-4-2-1. Tuttavia, a prescindere dall’impostazione tattica, ciò che interessa maggiormente al tecnico croato sono sicuramente i movimenti che i suoi ragazzi dovranno eseguire nel corso dei novanta minuti, e pertanto non è da escludere l’ipotesi di una possibile ibridazione dei due moduli.

Tra le ultime novità che si possono registrare, però, spicca la probabile presenza di Koopmeiners, le cui probabilità di scendere in campo si sono sensibilmente rialzate a seguito dell’infortunio di Conceicao, a cui dovrebbe prendere il posto. L’olandese (da poco ritornato dagli impegni svolti con la propria nazionale, con zero minuti arrivati tra tribuna e panchina) si inserirebbe in uno dei tre posti del centrocampo di Tudor, con la possibilità di muoversi più liberamente più avanti e, al tempo stesso, come pendolo volto ad affiancarsi a Locatelli e Thuram, oppure vicino a Yildiz sulla trequarti dietro a David.

Dopo due panchine, ma al tempo due ingressi in campo che hanno convinto, per Koopmeiners potrebbe quindi essere la prima partita stagionale dal primo minuto, un’opportunità che gli darebbe l’occasione per riscrivere in positivo la sua storia con la maglia bianconera. Per il resto, Igor Tudor contro l’Inter potrebbe essere propenso a schierare l’undici ritenuto ideale, che davanti a Di Gregorio vedrebbe schierare il terzetto difensivo composto da Gatti, Bremer e Kelly. Sulla corsia di destra rimane favorito Kalulu, mentre sulla sinistra Joao Mario dovrebbe trovare conferma, in vantaggio rispetto a Kostic o McKennie.