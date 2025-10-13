Juventus, Koopmeiners escluso anche in Nazionale

Il centrocampista olandese in entrambe le gare disputate dalla propria Nazionale, è rimasto in panchina per 90'. Continua così il suo periodo negativo.

Temu Koopmeiners continua a vivere un periodo decisamente negativo. Se con la maglia bianconera finora le sua prestazioni sono risultate al di sotto delle aspettative, le cose non vanno nel verso migliore neanche con la propria Nazionale. Difatti, il centrocampista olandese convocato per le gare valevoli alle qualifazioni del Mondiale 2026, in entrambi i match disputati dall’Olanda, è rimasto in panchina.

Il commissario tecnico Ronald Koeman, anche nella gara vinta per 4-0 contro la Finlandia, ha deciso di non affidarsi al centrocampista della Juventus. Un’esclusione che sicuramente pesa sulla condizione mentale di Koopmeiners che, ormai sembra fuori dal progetto tecnico dell’Olanda. Il centrocampista olanedese, tornerà quindi a disposizione di Igor Tudor con 0 minuti giocati, con l’obiettivo di rilanciarsi e chissà recuperare la sua migliore forma fisica e mentale. La Juventus, lo aspetta, un suo recupero sarebbe fondamentale, visto i numerosi impegni che attendono la squadra bianconera.