Juventus, Koopmeiners convocato dall’Olanda? La decisione

La Juventus sorride dal punto di vista delle Nazionali. Il commissario tecnico dei Paesi Bassi, Ronald Koeman, ha ufficializzato la lista dei convocati per le prossime due gare di qualificazione al Mondiale 2026, e tra i protagonisti spicca il nome di Teun Koopmeiners, centrocampista bianconero che continua a essere un punto fermo della mediana Oranje.
Gli olandesi affronteranno la Polonia in casa il 4 settembre e la Lituania in trasferta il 7 settembre, sfide fondamentali per consolidare il percorso verso la rassegna iridata. L’ex Atalanta, dopo un’annata deludente, vuole a riscattarsi: in ballo c’è anche la sua presenza al Mondiale 2026.