Juventus, Koopmeiners cambia di nuovo ruolo? Con l’Olanda…

Koopmeiners potrebbe trovarsi a giocare in una posizione inedita per lui. Con la sua Olanda ha cambiato ruolo per la terza volta in stagione.

Continua il rebus sulla migliore posizione in campo di Koopmeiners. Se si pensa al giocatore olandese, non si riesce a indentificarne bene il suo ruolo. Se nell’Atalanta ha sempre giocato da seconda punta/trequartista (o in linea di massima in mediana), nella Juventus non ha mai trovato una sua vera area di gioco.

Da difensore a esterno

In questa stagione, Koopmeiners si è ritrovato a giocare fin tanto da difensore. Luciano Spalletti l’ha voluto sperimentare come braccetto di difesa a sinistra, visto il suo mancino molto educato. Una posizione non inedita per lui, che aveva già ricoperto quel ruolo ai tempi dell’AZ Alkmaar. Un esperimento non durato troppo a lungo: l’abbiamo visto visto giocare da difensore solo nel successo in trasferta contro il Sassuolo in cui partì titolare e negli ultimi 20 minuti di partita contro la Cremonese all’Allianz Stadium. Una scelta dettata soprattutto dalla necessità, viste le assenze in difesa che hanno caratterizzato quel periodo di stagione.

Ora, però, Teun ne ha provato un altro. Nella sfida amichevole tra Olanda e Norvegia, Koeman (tecnico oranje) ha schierato la sua squadra con un 4-2-3-1. L'”esterno” di centrocampo l’ha ricoperto proprio Koopmeiners. Ha agito sulla destra nei tre trequartisti a supporto del romanista Malen. Lo stesso commissario tecnico ha poi spiegato la sua scelta. La sua tattica era quella di far giocare più in mezzo al campo il centrocampista della Juventus, per far avere più spazio sulla fascia a Dumfries.

“Lo vogliamo più interno, il che significa che Denzel giocherà più avanzato – diceva il ct a NOS prima della gara – Koopmeiners giocava in quella posizione anche all’Atalanta, per cui non è un ruolo nuovo per lui. Potrebbe rivelarsi decisivo”.

Così anche nella Juventus?

La scelta di Koeman è stata in qualche modo ripagata. Koopmeiners ha infatti fornito un assist per la testa di Virgil Van Dijk per il momentaneo 1-1 della partita. Un assist arrivato però da corner, e quindi da una situazione di calcio piazzato.

Una scelta difficilmente replicabile da Spalletti. Il tecnico conosce bene il suo giocatore, non a caso l’ha cercato anche ai tempi del Napoli. Ripone in lui fiducia, ma non lo vede in quella posizione. Quando si è infortunato Coincecao e Zhegrova non era in condizione di giocare da titolare, Spalletti ha preferito schierare McKennie per sostituire il portoghese. L’americano ha giocato in tutto l’attacco juventino, ricoprendo ogni area della trequarti e muovendosi perfino da attaccante centrale. Se il tecnico toscano non ha visto in Koopmeiners una soluzione del genere quando stava in emergenza, sarà molto difficile vederlo lì in questo finale di stagione. Ora Coincecao sta in un periodo di forma, e Boga è la sua alternativa, con McKennie sempre pronto a sostituirlo.