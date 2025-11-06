Juventus, Khephren Thuram resta in dubbio per il derby

Il centrocampista francese è ancora alle prese con un problema al polpaccio. La sua presenza nel derby di sabato è a rischio.

Khephren Thuram è ancora alla prese con il problema al polpaccio. Il centrocampista francese, nonostante martedì sia sceso in campo per la gara contro lo Sporting CP, sembra non aver ancora recuperato la migliore forma fisica.

Al momento, la sua presenza nel derby di sabato è a forte rischio. Spalletti non vorrebbe rinunciare ad uno dei pilastri del centrocampo bianconero, ma se al termine dell’allenamento odierno e della rifinitura di domani, Thuram non avrà recuperato, lo staff medico opterà per far riposare il giocatore. Domani giorno di viglia della gara, sicuramente avremo maggiori indicazioni.

La sua potenziale assenza, porterà senz’altro il tecnico toscano a fare dei cambiamenti in mezzo al campo. Non è da escludere la presenza in campo dal primo minuto di Filip Kostic, che avrebbe il compito di agire sulla fascia. In questo caso, McKennie andrebbe a ricoprire la posizione di Thuram in mezzo al campo. Lo statunitense, garantirebbe corsa e dinamismo, caratteristiche che potrebbero rivelarsi utili all’interno di una gara complicata come quella di sabato. Restiamo in attesa di novità dalla Continassa.