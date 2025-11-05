Juventus, Kelly salta anche il Torino? Le condizioni del difensore inglese

Dopo aver saltato la trasferta contro la Cremonese il difensore non ha giocato contro lo Sporting: le sue condizioni in vista del Torino

Dopo aver archiviato il pareggio ottenuto nella sfida di ieri sera di Champions League contro lo Sporting Lisbona, adesso la Juventus di Luciano Spalletti si fissa il prossimo appuntamento da affrontare, vale a dire il derby contro il Torino di Baroni. Un match di fondamentale importanza per il club bianconero anche per provare a chiudere con la vittoria il primo mini ciclo di mister Spalletti sulla panchina juventina prima della sosta delle nazionali.

In casa Juventus intanto c’è anche l’intenzione di monitorare le condizioni fisiche di Lloyd Kelly il quale, dopo aver saltato la trasferta contro la Cremonese, non ha preso parte alla partita di Champions contro lo Sporting Lisbona. In particolare, gli esami strumentali degli scorsi giorni hanno escluso lesioni gravi dopo il risentimento alla coscia registrato prima della Cremonese, ma lo staff medico bianconero ha comunque deciso di non rischiarlo, scegliendo uno stop precauzionale.

Da questo punto di vista, il difensore inglese è da considerare a rischio anche per il derby contro il Torino, considerato che anche oggi non dovrebbe allenarsi col gruppo o con chi non ha giocato ieri sera contro i portoghesi. L’obiettivo che si pone il calciatore bianconero è dunque quello di recuperare al meglio per tornare in piena forma: se non dovesse farcela per il derby di sabato, allora potrà rientrare dopo la sosta per le nazionali.