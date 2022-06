Juventus, il futuro di Kean è in bilico: la cessione non è così semplice

La Juventus, oltre alle varie trattative in entrata, sta lavorando anche per le uscite. Diversi casi spinosi sono già stati risolti, come quelli di Dybala e Bernardeschi, mentre quelli di Arthur, Morata e Alex Sandro sono ancora da definire. Anche Moise Kean, attaccante della Vecchia Signora, non è certo di restare, nonostante il suo acquisto risale neanche ad un anno fa, quando Madama, per sostituire in fretta e furia Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato, si fiondò sull'ex Hellas Verona per non rimanere scoperta numericamente in attacco. Il classe 2000, utilizzato prevalentemente come punta di riserva, non ha convinto, nonostante i 6 gol siglati in stagione tra Serie A e Champions League.