Juventus, investimento sui terreni del JHotel: affare da 23 milioni

La Juventus, oltre al calciomercato, investe anche per migliorare le proprie finanze. L'offerta per i terreni del JHotel è stata accettata.

La Juventus punta alla modernizzazione. Nella giornata di ieri, ha concretizzato un investimento che punta a rafforzare il controllo sui propri asset strategici. Il club bianconero ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo con Ream Sgr per l’acquisto dell’immobile che ospita il J Hotel di Torino, attualmente di proprietà del Fondo J Village, per un valore complessivo di 23 milioni di euro.

Il comunicato della Juventus

“Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica che in data odierna REAM SGR S.p.A. (società di gestione del Fondo J Village) ha accettato l’offerta presentata da Juventus per l’acquisto dell’immobile di proprietà del Fondo J Village, sito in Torino, che ospita il J|hotel – attualmente locato e gestito dalla società controllata B&W Nest S.r.l. – a fronte di un corrispettivo pari a Euro 23 milioni. Tale corrispettivo è stato determinato anche sulla base di specifica perizia valutativa da parte di esperti terzi”.

Perché questo investimento?

L’operazione permetterà alla società di unificare la proprietà immobiliare con la gestione operativa della struttura, già sotto il controllo diretto del club. L’obiettivo è chiaro: ottimizzare i costi, aumentare le sinergie di ricavo e rafforzare ulteriormente l’integrazione tra le diverse attività legate al business bianconero. Si tratta di una scelta strategica che va nella direzione di un modello sempre più diffuso tra i grandi club europei, ma ancora poco adottato: il pieno possesso degli asset chiave.

Con questa acquisizione, la Juventus consolida un patrimonio immobiliare già particolarmente strutturato. Il club è infatti proprietario dell’Allianz Stadium, che comprende anche lo Juventus Museum e le aree commerciali, il J Medical, il quartier generale della Continassa e i centri di allenamento, tra cui quello principale sempre alla Continassa e l’Allianz Training Center di Vinovo. A questi si aggiungono strutture più recenti come il Creator Lab, a conferma di una visione sempre più ampia e moderna del proprio ecosistema.

Avrà un impatto sul calciomercato?

Dal punto di vista finanziario, la società ha precisato di disporre delle risorse necessarie per completare l’operazione, pur lasciando aperta la possibilità di ricorrere a nuove forme di finanziamento qualora si presentassero condizioni favorevoli. In ogni caso, l’investimento non avrà impatti sulle risorse destinate al mercato o alla gestione sportiva della squadra.

L’acquisizione del J Hotel si inserisce quindi in un percorso di crescita strutturale che punta a generare valore nel lungo periodo. Il valore complessivo degli asset immobiliari del club, già oggi superiore ai costi sostenuti per la loro realizzazione, rappresenta una base solida su cui costruire nuove opportunità di sviluppo, rafforzando al tempo stesso la competitività della Juventus dentro e fuori dal campo.