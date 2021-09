Juventus, nonostante la vittoria contro lo Spezia, l’Inter rimane la favorita

La Juventus di Massimiliano Allegri, nonostante la vittoria contro lo Spezia, ha ancora diversi problemi a cui pensare. L'Inter invece...

Un momento di restaurazione, di passaggio dal vecchio al nuovo, che sta creando divisioni e non pochi problemi alla Juventus. E una vittoria contro una squadra abbordabile come lo Spezia non può cambiare di colpo le carte in tavola, soprattutto se quest'ultima è stata così sofferta. A differenza della Juventus, tutte le altre big, Inter in primis, viaggiano spedite. In particolare, i nerazzurri sembrano volersi candidare nuovamente per la vittoria dello Scudetto. Perchè non Napoli o Milan, altrettanto in forma? Perchè l'Inter è l'unica con una rosa abbastanza lunga e di qualità da poter continuare su questi livelli. Tra Champions, Coppa Italia, pause per le nazionali e mille altri impegni, avere alternative di livello diventa fondamentale sul lungo periodo.