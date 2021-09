Se la difesa è il migliore attacco, allora la Juventus è in guai seri

La Juventus subisce gol da ben 19 partite consecutive in Serie A. Una striscia di risultati negativi imbarazzanti

redazionejuvenews

19. 19 cosa? Gli anni di Kaio Jorge? Sì, anche, ma non solo. 19 sono le partite consecutive in cui la Juventus ha subito almeno un gol in Serie A. Un dato imbarazzante, soprattutto per un grandissimo club come quello bianconero. 19 partite in cui qualcosa in fase difensiva non è andata come avrebbe dovuto. Perchè se contro Napoli e Milan subire un gol è più che normale, contro Empoli e Venezia la situazione diventa leggermente più grave. E se ad inizio anno la colpa era tutta, giustamente, di Szczesny, ora il portiere polacco sembra essere tornato su buon livelli, ma i bianconeri subiscono comunque gol. Qualcosa non va.

Le vittorie nel calcio si costruiscono dal basso, da una difesa solida che non subisce gol. E non è un caso che lo scorso anno in Premier League il premio di miglior giocatore della stagione sia stato consegnato al centrale del Manchester City Ruben Dias. La squadra di Pep Guardiola ha vinto il campionato inglese grazie al gol e al talento dei suoi formidabili attaccanti, ma anche e soprattutto grazie ad una difesa impenetrabile. In casa Juventus, invece, la difesa non funziona, e per questo arrivano le sconfitte.

I bianconeri, da Conte in poi, hanno vinto ben 9 scudetti consecutivi poggiandosi sulle solide fondamenta formate dalla BBC, Bonucci, Barzagli e Chiellini. Ma ora che Barzagli si è ritirato e che l'età degli altri due avanza, cominciano ad esserci parecchi problemi.De Ligt, acquistato a peso d'oro come futuro della difesa bianconera, non si è rivelato il fuoriclasse che tutti si aspettavano (anche se potrà tranquillamente diventarlo) ed è stato ampiamente criticato. Ora starà a Massimiliano Allegri riportare la solidità difensiva in casa bianconera, per fermare questa striscia negativi che va avanti da fin troppo tempo. L'allenatore farà affidamento sugli uomini a disposizione, che dovranno dimostrare di meritarsi di stare in una grande squadra come la Juventus.