Da Locatelli fino a Bastoni: chi recupera in vista di Juve-Inter?

Juve e Inter si preparano alla finale di Coppa Italia: da Locatelli fino a Bastoni, chi recupererà per il Derby d'Italia?

redazionejuvenews

La stagione è ormai agli sgoccioli e alla Juve non resta che lottare per un ultimo, importantissimo obiettivo: la Coppa Italia. Questa per la squadra di Massimiliano Allegri non è stata un'annata particolarmente positiva: eliminati dalla Champions League, fuori dalla lotta scudetto e sconfitti in Supercoppa; vincere contro l'Inter è l'unica possibilità rimasta di portare a casa un trofeo. Un Derby d'Italia importantissimo, che si prospetta ricco di emozioni e gol. Per le due squadre quello di mercoledì sarà il quarto scontro stagionale: per i bianconeri un pareggio e una sconfitta in Serie A e una sconfitta in Supercoppa. Voglia di rivalsa.

I due allenatori dovranno fare i conti con alcuni problemi di formazione. In casa Juve sono ancora da chiarire le condizioni di Manuel Locatelli, che sta cercando di recuperare in tempo dal problema fisico che lo tiene ai box da ormai diverse settimane. Ieri il centrocampista italiano si è allenato con il gruppo e per questo aumentano le possibilità di vederlo in campo. Titolare? Difficile, ma sicuramente sarà almeno in panchina. Pienamente recuperati, invece De Sciglio (mostruoso contro il Genoa) e Cuadrado. I due terzini ci saranno.

Nell'Inter, invece, tutto ruota attorno a Alessandro Bastoni. Il difensore centrale italiano nelle ultime uscite è rimasto in panchina, alle prese con un leggero infortunio muscolare. In sua assenza Dimarco ha dimostrato di saper essere un'ottima alternativa, soprattutto in fase di spinta, ma contro una squadra forte come la Juve potrebbe essere necessaria maggiore copertura. Il classe 1999 è in netto miglioramento e le sue chance di vederlo titolare sono in ascesa. Per il momento, però, Dimarco resta il favorito per una maglia da titolare.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi