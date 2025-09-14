Juventus, contro l’Inter la panchina ha fatto la differenza

Nel match contro i nerazzurri il tecnico juventino ha potuto sfruttare a pieno la profondità della sua rosa

La Juventus di Igor Tudor si aggiudica il derby d’Italia contro l’Inter di Chivu. A pochi istanti dal triplice fischio, al termine di una gara vibrante e ricca di emozioni, i bianconeri segnano grazie al subentrato Adzic il 4-3 che consegna loro tre punti pesantissimi e conferma il rendimento positivo di questo inizio di stagione.

Una vittoria conquistata dalla formazione di Tudor grazie anche, e soprattutto, al tipo di cambi effettuati dal tecnico croato nel corso della gara. In effetti, la partita contro l’Inter ha dimostrato la profondità della panchina juventina, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Aspetto, quest’ultimo, che può diventare un argomento importante da affrontare anche in vista delle prossime gare, a partire dal debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund. Un esempio riguardante la potenza caratterizzante l’arsenale offensivo della Juventus proviene sicuramente gli ingressi in campo contro l’Inter di David e Openda: giocatori, questi ultimi che si sono rivelati di grande importanza per il rush finale nel tentativo juventino di portarsi a casa i tre punti.