Juventus-Inter: le reazioni social dei giocatori bianconeri

La Juventus è scesa in campo ieri sera tra le mura amiche dell'Allianz stadium contro l' Inter : nella partita valevole per la semifinale di andata di coppa Italia i bianconeri sono stati raggiunti nell'ultimo minuto di recupero dai nerazzurri , grazie ad un rigore trasformato da Lukaku, con il passaggio del turno che si deciderà tra venti giorni nella sfida di ritorno in programma a San Siro.

Una partita, quella di ieri, caratterizzata, come per quanto accaduto nella sfida di campionato, da una rissa finale, che ha visto l'espulsione di tre giocatori: prima è stato ammonito, ed espulso per somma di ammonizioni Lukaku, poi sono stati mandati fuori Cuadrado ed Handanovic, che hanno dato il via al parapiglia finale.