Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: rientra Koopmeiners

La Juventus, nel derby d'Italia contro l'Inter si gioca un grande pezzo di stagione. Di seguito le formazioni ufficiali.

di Mattia Cinelli

La Juventus, nel posticipo domenicale della venticinquesima giornata, affronta l’Inter, in una partita che non ha bisogno di presentazioni. I bianconeri, reduci dalla sofferta vittoria contro il PSV in Champions, si schierano con il solito 4-2-3-1, con Di Gregorio in porta, Weah e Savona sulle corsie, con Veiga e Gatti al centro. A centrocampo riposa Locatelli, con Koopmeiners che torna dal primo minuto dopo la panchina di martedì. Insieme all’olandese ci sarà Thuram, con Mckennie più avanzato. Sulle corsie offensive ci saranno Yildiz e Nico, con Kolo Muani confermato come prima punta. Dalla panchina Conceicao e Vlahovic. Gli ospiti, dopo aver vinto con la Fiorentina, sono pronti a scavalcare il Napoli capolista, con Inzaghi che conferma la formazione tipo: Sommer in porta, Pavard, Acerbi e Bastoni nel terzetto difensivo. Qualche metro più avanti ci saranno Calhanoglu, Barella e Mkhitarian, con Dimarco e Dumfries sugli esterni. Nel tandem offensivo, insieme a Lautaro, ci sarà Taremi, con Thuram che parte dalla panchina dopo il problema fisico accusato nell’ultima gara.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS(4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Thuram, Koopmeiners; Yildiz, McKennie, Nico; Kolo Muani. All. T.Motta

INTER(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitarian, Dimarco; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi