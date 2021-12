Juve, senti Camoranesi: “Difficile che i bianconeri arrivino tra le prime 4. Alvarez è pronto per l’Europa”

L'ex centrocampista bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juve

Il cammino della Juve fino a questo momento ha visto piu bassi che alti, con i bianconeri che hanno gia toccato le 5 sconfitte stagionali, contro le 6 totali della passata stagione quando in panchina sedeva Andrea Pirlo. I 3 punti ottenuti nell'ultima uscita contro la Salernitana hanno risollevato il morale e avvicinato la Vecchia Signora alla zona Europa League, ma è chiaro che gli obiettivi di tutto il mondo Juve sono ben altri. Proprio per questo, servirà compiere un mese impeccabile in quelle che saranno le ultime partite del 2021, alla luce anche del calendario che sorride ai bianconeri. Genoa, Venezia, Bologna e Cagliari saranno infatti le antagoniste della squadra allenata da Max Allegri in questa ultima fase e leggendole cosi diventa quasi imperativo portare a casa 12 punti.

SU ALVAREZ - "E’ un giocatore che ha fatto tanto in poco tempo. In sei mesi ha fatto una valanga di gol. Il River è una squadra abituata a tirar fuori tanti giocatori di qualità, lui per me è pronto per l’Europa ma sarebbe meglio un passaggio intermedio in un campionato di livello medio. Non scommetto che possa far bene subito".